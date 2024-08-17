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Наступ росіян та ситуація на Курщині — Зеленський заслухав звіт головнокомандувача ЗСУ Сирського

17 серпня 2024 14:11
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський заслухав звіт Сирського про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал-полковник Олександр Сирський звітував перед Президентом Володимиром Зеленським про ситуацію на фронтах. Він зазначив, що на Курському напрямку українські воїни продовжують захоплювати полонених, поповнюючи обмінний фонд.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 17 серпня.

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Спершу Головнокомандувач розповів про ситуацію на Торецькому та Покровському напрямках. За добу росіяни здійснили десятки штурмів на українські позиції, проте ситуація лишається контрольованою. Українські воїни стримують ворога та завдають йому серйозних втрат.

Також Сирський розповів про перебіг операції у Курській області Росії. За його словами, на сьогоднішній ранок є чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави за рахунок захоплених у полон російських військових.

"Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", — зазначив Зеленський.

Окрім того, генерал-полковник Сирський доповів про зміцнення позицій українських військ на Курщині та розширення меж стабілізованої території.

Також президент і головнокомандувач обговорили посилення військової допомоги Україні.

"Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти", — наголосив глава держави.

Він заявив, що зараз головним завданням є обмеження російського наступального потенціалу і посилення далекобійності українських військ. Відповідні доручення українським дипломатам вже розробляються.

звіт Сирського
Зеленський розповів про звіт Сирського. Фото: скриншот

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