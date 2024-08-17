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Наступление россиян и ситуация на Курщине — Зеленский заслушал отчет главнокомандующего ВСУ Сырского

17 августа 2024 14:11
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский заслушал отчет Сырского о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Дмитрий Галушка - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский отчитывался перед Президентом Владимиром Зеленским о ситуации на фронтах. Он отметил, что на Курском направлении украинские воины продолжают захватывать пленных, пополняя обменный фонд.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в субботу, 17 августа.

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Доклад Сырского президенту

Сначала Главнокомандующий рассказал о ситуации на Торецком и Покровском направлениях. За сутки россияне совершили десятки штурмов на украинские позиции, однако ситуация остается контролируемой. Украинские воины сдерживают врага и наносят ему серьезные потери.

Также Сырский рассказал о ходе операции в Курской области России. По его словам, на сегодняшний день есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства за счет захваченных в плен российских военных.

"Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", — отметил Зеленский.

Кроме того, генерал-полковник Сырский доложил об укреплении позиций украинских войск на Курщине и расширении границ стабилизированной территории.

Также президент и главнокомандующий обсудили ужесточение военной помощи Украине.

"Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты", — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что сейчас главной задачей является ограничение российского наступательного потенциала и усиление дальнобойности украинских войск. Соответствующие поручения украинским дипломатам уже разрабатываются.

отчет Сырского
Зеленский рассказал об отчете Сырского. Фото: скриншот

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14:38 Во Львове полиция задержала подозреваемого в убийстве местного жителя — подробности

14:21 В Сумах развернули штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара

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