Зеленский заслушал отчет Сырского о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский отчитывался перед Президентом Владимиром Зеленским о ситуации на фронтах. Он отметил, что на Курском направлении украинские воины продолжают захватывать пленных, пополняя обменный фонд.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в субботу, 17 августа.

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Доклад Сырского президенту

Сначала Главнокомандующий рассказал о ситуации на Торецком и Покровском направлениях. За сутки россияне совершили десятки штурмов на украинские позиции, однако ситуация остается контролируемой. Украинские воины сдерживают врага и наносят ему серьезные потери.

Также Сырский рассказал о ходе операции в Курской области России. По его словам, на сегодняшний день есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства за счет захваченных в плен российских военных.

"Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", — отметил Зеленский.

Кроме того, генерал-полковник Сырский доложил об укреплении позиций украинских войск на Курщине и расширении границ стабилизированной территории.

Также президент и главнокомандующий обсудили ужесточение военной помощи Украине.

"Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты", — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что сейчас главной задачей является ограничение российского наступательного потенциала и усиление дальнобойности украинских войск. Соответствующие поручения украинским дипломатам уже разрабатываются.