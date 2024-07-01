НАЗК ігнорує порушення у декларуванні чиновниками виграшів на онлайн платформах

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На сьогодні Національна агенція із запобігання корупції не веде облік декларування чиновниками виграшів на відповідних онлайн-платформах. Загалом поліцейські, судді, державні виконавці, військовослужбовці та інші виграли 156 мільйонів гривень.

Такими стали результати розслідування "Слідства.Інфо".

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Повідомляється, що у 2023 році майже 6,5 тисяч чиновників задекларували виграші в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Якщо скласти усі виграші разом, то поліцейські, судді, державні виконавці, військовослужбовці та інші виграли 156 мільйонів гривень.

Своєю чергою НАЗК, однією з функцій якої є перевірка справжності задекларованих виграшів, повідомила, що окремого обліку випадків недостовірності не ведеться.

Окрім того, в Агенції нагадали про випадок, коли у 2017 році народний депутат Олег Ляшко задекларував 571 тисячу грн виграшів від Національної лотереї та "Фаворит спорт".

Унаслідок проведеної повноцінної перевірки декларації Ляшка було виявлено, що інформація про ці виграші була недостовірною. Висновок перевірки у 2019 році був направлений до НАБУ, де мало бути відкрите кримінальне провадження.

"Відомості про стан кримінального провадження Національному агентству невідомі", — йдеться у відповіді на запит "Слідство.Інфо".

Раніше ми повідомляли, що у НАЗК прокоментували перевірку декларацій нардепки Людмили Марченко.

Нагадуємо, що заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади. Про причини такого рішення не повідомляється.