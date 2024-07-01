НАПК игнорирует нарушения в декларировании чиновниками выигрышей на онлайн платформах

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На сегодняшний день Национальное агентство по предотвращению коррупции не ведет учет декларирования чиновниками выигрышей на соответствующих онлайн-платформах. В общей сложности полицейские, судьи, государственные исполнители, военнослужащие и другие выиграли 156 миллионов гривен.

Таковы результаты расследования "Слідства.Інфо".

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Сообщается, что в 2023 году почти 6,5 тысячи чиновников задекларировали выигрыши в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях. Если сложить все выигрыши вместе, полицейские, судьи, государственные исполнители, военнослужащие и другие выиграли 156 миллионов гривен.

В свою очередь НАПК, одной из функций которой является проверка подлинности задекларированных выигрышей, сообщила, что отдельного учета случаев недостоверности не ведется.

Кроме того, в Агентстве напомнили о случае, когда в 2017 году народный депутат Олег Ляшко задекларировал 571 тысячу грн выигрышей от Национальной лотереи и "Фаворит спорт".

В результате проведенной полноценной проверки декларации Ляшко было обнаружено, что информация об этих выигрышах была недостоверной. Вывод проверки в 2019 году был направлен в НАБУ, где должно было быть открыто уголовное производство.

"Сведения о состоянии уголовного производства Национальному агентству неизвестны", — говорится в ответе на запрос "Слідство.Инфо".

Ранее мы сообщали, что в НАПК прокомментировали проверку деклараций нардепа Людмилы Марченко.

Напоминаем, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.