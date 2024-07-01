Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow НАПК игнорирует нарушения в декларировании чиновниками онлайн-выигрышей — расследование arrow

НАПК игнорирует нарушения в декларировании чиновниками онлайн-выигрышей — расследование

1 июля 2024 23:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
НАПК игнорирует нарушения в декларировании чиновниками выигрышей на онлайн платформах
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На сегодняшний день Национальное агентство по предотвращению коррупции не ведет учет декларирования чиновниками выигрышей на соответствующих онлайн-платформах. В общей сложности полицейские, судьи, государственные исполнители, военнослужащие и другие выиграли 156 миллионов гривен.

Таковы результаты расследования "Слідства.Інфо".

Читайте также:

Чиновники нарушают декларирование призов и выигрышей

Сообщается, что в 2023 году почти 6,5 тысячи чиновников задекларировали выигрыши в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях. Если сложить все выигрыши вместе, полицейские, судьи, государственные исполнители, военнослужащие и другие выиграли 156 миллионов гривен.

В свою очередь НАПК, одной из функций которой является проверка подлинности задекларированных выигрышей, сообщила, что отдельного учета случаев недостоверности не ведется.

Кроме того, в Агентстве напомнили о случае, когда в 2017 году народный депутат Олег Ляшко задекларировал 571 тысячу грн выигрышей от Национальной лотереи и "Фаворит спорт".

В результате проведенной полноценной проверки декларации Ляшко было обнаружено, что информация об этих выигрышах была недостоверной. Вывод проверки в 2019 году был направлен в НАБУ, где должно было быть открыто уголовное производство.

"Сведения о состоянии уголовного производства Национальному агентству неизвестны", — говорится в ответе на запрос "Слідство.Инфо".

Ранее мы сообщали, что в НАПК прокомментировали проверку деклараций нардепа Людмилы Марченко.

Напоминаем, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.

коррупция НАПК деньги Украина чиновники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно