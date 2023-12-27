НАЗК назвало ТОП-10 найкорумпованіших областей України
Національна агенція запобігання корупції показала підбірку з найбільш корумпованих областей України. Очолює регіональний рейтинг найбільш корумпованих областей України Львівська область.
Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.
ТОП-10 найбільш корумпованих регіонів України
Відповідний антирейтинг склали за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року.
Наразі він виглядає наступним чином:
- 1 місце — Львівська область (243 записи);
- 2 місце — Дніпропетровська та Київська області (219 записів);
- 3 місце — Одеська область (216 записів);
- 4 місце — Вінницька область (183 записи);
- 5 місце — Сумська область (161 запис);
- 6 місце — м. Київ (146 записів);
- 7 місце — Рівненська область (132 записи);
- 8 місце — Чернігівська область (130 записів);
- 9 місце — Тернопільська область (123 записи);
- 10 місце — Волинська та Чернівецька області (111 записів).
Нагадаємо, що раніше НАЗК виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій ЗСУ, та розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.
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