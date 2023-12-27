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НАЗК назвало ТОП-10 найкорумпованіших областей України

27 грудня 2023 23:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
НАЗК назвало ТОП-10 найкорумпованіших областей України
Корупція. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національна агенція запобігання корупції показала підбірку з найбільш корумпованих областей України. Очолює регіональний рейтинг найбільш корумпованих областей України Львівська область. 

Про це йдеться на їхньому офіційному сайті

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Відповідний антирейтинг склали за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року. 

Наразі він виглядає наступним чином:

  • 1 місцеЛьвівська область (243 записи);
  • 2 місцеДніпропетровська та Київська області (219 записів);
  • 3 місцеОдеська область (216 записів);
  • 4 місцеВінницька область (183 записи);
  • 5 місцеСумська область (161 запис);
  • 6 місце — м. Київ (146 записів);
  • 7 місцеРівненська область (132 записи);
  • 8 місцеЧернігівська область (130 записів);
  • 9 місцеТернопільська область (123 записи);
  • 10 місцеВолинська та Чернівецька області (111 записів).
НАЗК назвало ТОП-10 найкорумпованіших областей України
Антирейтингова статистика. Джерело: оф.сайт НАЗК

Нагадаємо, що раніше НАЗК виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій ЗСУ, та  розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.

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