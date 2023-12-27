НАЗК назвало ТОП-10 найкорумпованіших областей України

Корупція. Ілюстративне фото: УНІАН

Національна агенція запобігання корупції показала підбірку з найбільш корумпованих областей України. Очолює регіональний рейтинг найбільш корумпованих областей України Львівська область.

Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

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Відповідний антирейтинг склали за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року.

Наразі він виглядає наступним чином:

1 місце — Львівська область ( 243 записи);

— область ( записи); 2 місце — Дніпропетровська та Київська області ( 219 записів);

— та області ( записів); 3 місце — Одеська область ( 216 записів);

— область ( записів); 4 місце — Вінницька область ( 183 записи);

— область ( записи); 5 місце — Сумська область ( 161 запис);

— область ( запис); 6 місце — м. Київ ( 146 записів);

— м. ( записів); 7 місце — Рівненська область (132 записи);

— область (132 записи); 8 місце — Чернігівська область (130 записів);

— область (130 записів); 9 місце — Тернопільська область (123 записи);

— область (123 записи); 10 місце — Волинська та Чернівецька області (111 записів).

Антирейтингова статистика. Джерело: оф.сайт НАЗК

Нагадаємо, що раніше НАЗК виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій ЗСУ, та розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.