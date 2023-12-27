НАПК назвало ТОП-10 самых коррумпированных областей Украины

Коррупция. Иллюстративное фото: УНИАН

Национальное агентство предотвращения коррупции показало подборку из наиболее коррумпированных областей Украины. Возглавляет региональный рейтинг самых коррумпированных областей Украины Львовская область.

Об этом говорится на их официальном сайте.

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Соответствующий антирейтинг составил по количеству записей в реестре коррупционных правонарушений с 1 января 2023 года по 25 декабря 2023 года.

В настоящее время он выглядит следующим образом:

1 место — Львовская область ( 243 записи);

— область ( записи); 2 место — Днепропетровская и Киевская области ( 219 записей);

— и области ( записей); 3 место — Одесская область ( 216 записей);

— область ( записей); 4 место — Винницкая область ( 183 записи);

— область ( записи); 5 место — Сумская область ( 161 запись);

— область ( запись); 6 место — г. Киев ( 146 записей);

— г. ( записей); 7 место — Ровенская область (132 записи);

— область (132 записи); 8 место — Черниговская область (130 записей);

— область (130 записей); 9 место — Тернопольская область (123 записи);

— область (123 записи); 10 место — Волынская и Черновицкая области (111 записей).

Антирейтинговая статистика. Источник: оф.сайт НАПК

Напомним, что ранее НАПК выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий ВСУ и разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВЛК.