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НАПК назвало ТОП-10 самых коррумпированных областей Украины

27 декабря 2023 23:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
НАПК назвало ТОП-10 самых коррумпированных областей Украины
Коррупция. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Национальное агентство предотвращения коррупции показало подборку из наиболее коррумпированных областей Украины. Возглавляет региональный рейтинг самых коррумпированных областей Украины Львовская область.

Об этом говорится на их официальном сайте.

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Соответствующий антирейтинг составил по количеству записей в реестре коррупционных правонарушений с 1 января 2023 года по 25 декабря 2023 года.

В настоящее время он выглядит следующим образом:

  • 1 место — Львовская область (243 записи);
  • 2 место — Днепропетровская и Киевская области (219 записей);
  • 3 место — Одесская область (216 записей);
  • 4 место — Винницкая область (183 записи);
  • 5 место — Сумская область (161 запись);
  • 6 место — г. Киев (146 записей);
  • 7 место — Ровенская область (132 записи);
  • 8 место — Черниговская область (130 записей);
  • 9 место — Тернопольская область (123 записи);
  • 10 место — Волынская и Черновицкая области (111 записей).
НАПК назвало ТОП-10 самых коррумпированных областей Украины
Антирейтинговая статистика. Источник: оф.сайт НАПК

Напомним, что ранее НАПК выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий ВСУ и разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВЛК.

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