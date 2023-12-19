Названі області, які українці вважають благополучними — хто в антирейтингу

Вулиця Хрещатик у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вперше складено рейтинг регіонів України за рівнем місцевого благополуччя. За переважною більшістю показників перше місце посів Київ.

Дослідження проведено платформою для онлайн-досліджень Rating Online.

Читайте також:

Рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя

Респонденти оцінювали рівень благополуччя у своїх містах і селах

Окрім української столиці, яка посіла перше місце у рейтингу, позитивне значення благополуччя також мають Львівська, Івано-Франківська, Харківська, Одеська, Волинська, Київська та Хмельницька області.

Нейтрально рівень свого добробуту оцінили мешканці Чернівецької, Черкаської, Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Закарпатської, Чернігівської, Дніпропетровської областей.

Українці Житомирської, Полтавської, Кіровоградської та Сумської областей оцінили благополуччя у своєму регіоні негативно. А найгірші оцінки добробуту надали мешканці Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

У рейтингу зазначається, що люди у селах значно гірше оцінили місцеве благополуччя, ніж містяни. Виключенням став лише рівень безпеки.

Дослідники намагалися оцінити рівень оптимізму в суспільстві

Автори дослідження поділили усіх респондентів за рівнем оптимізму на чотири групи:

оптимісти — 24%;

помірні оптимісти — 30%;

помірні песимісти — 24%;

песимісти — 22%.

Більш оптимістично налаштованими виявились мешканці Києва (68%), Івано-Франківської (63%), Львівської (62%), Хмельницької (61%) та Київської (60%) областей. Цілком зрозуміло, що найменше оптимістів зараз мешкає у прифронтових Херсонській (27%) та Запорізькій (31%) областях.

В опитуванні брали участь майже 9000 респондентів в 22 областях країни та Києві. Люди оцінювали емоційне сприйняття свого населеного пункту, його чистоту, рівень безпеки, освіти і медицини, а також економічні можливості.

Нагадаємо, згідно з результатами світового дослідження PISA-2022 та Національного мультипредметного тесту-2023, рівень освіти дітей з великих міст України практично не змінився під час війни.

Раніше Британський дослідницький та аналітичний центр Economist Intelligence Unit оприлюднив щорічний рейтинг найкращих міст світу для життя.