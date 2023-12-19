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Названі області, які українці вважають благополучними — хто в антирейтингу

19 грудня 2023 14:33
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Названі області, які українці вважають благополучними — хто в антирейтингу
Вулиця Хрещатик у Києві. Фото: Новини.LIVE
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Вперше складено рейтинг регіонів України за рівнем місцевого благополуччя. За переважною більшістю показників перше місце посів Київ.

Дослідження проведено платформою для онлайн-досліджень Rating Online.

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Респонденти оцінювали рівень благополуччя у своїх містах і селах

Окрім української столиці, яка посіла перше місце у рейтингу, позитивне значення благополуччя також мають Львівська, Івано-Франківська, Харківська, Одеська, Волинська, Київська та Хмельницька області.

Нейтрально рівень свого добробуту оцінили мешканці Чернівецької, Черкаської, Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Закарпатської, Чернігівської, Дніпропетровської областей.

Українці Житомирської, Полтавської, Кіровоградської та Сумської областей оцінили благополуччя у своєму регіоні негативно. А найгірші оцінки добробуту надали мешканці Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

У рейтингу зазначається, що люди у селах значно гірше оцінили місцеве благополуччя, ніж містяни. Виключенням став лише рівень безпеки.

Дослідники намагалися оцінити рівень оптимізму в суспільстві

Автори дослідження поділили усіх респондентів за рівнем оптимізму на чотири групи: 

  • оптимісти — 24%;
  • помірні оптимісти — 30%;
  • помірні песимісти — 24%;
  • песимісти — 22%. 

Більш оптимістично налаштованими виявились мешканці Києва (68%), Івано-Франківської (63%), Львівської (62%), Хмельницької (61%) та Київської (60%) областей. Цілком зрозуміло, що найменше оптимістів зараз мешкає у прифронтових Херсонській (27%) та Запорізькій (31%) областях.

В опитуванні брали участь майже 9000 респондентів в 22 областях країни та Києві. Люди оцінювали емоційне сприйняття свого населеного пункту, його чистоту, рівень безпеки, освіти і медицини, а також економічні можливості.

Нагадаємо, згідно з результатами світового дослідження PISA-2022 та Національного мультипредметного тесту-2023, рівень освіти дітей з великих міст України практично не змінився під час війни. 

Раніше Британський дослідницький та аналітичний центр Economist Intelligence Unit оприлюднив щорічний рейтинг найкращих міст світу для життя. 

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