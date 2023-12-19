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Названные области, которые украинцы считают благополучными — кто в антирейтинге

19 декабря 2023 14:33
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Названные области, которые украинцы считают благополучными — кто в антирейтинге
Улица Крещатик в Киеве. Фото: Новини.LIVE
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Впервые составлен рейтинг регионов Украины по уровню местного благополучия. По подавляющему большинству показателей первое место занял Киев.

Исследование проведено платформой для онлайн-исследований Rating Online.

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Респонденты оценивали уровень благополучия в своих городах и селах

Кроме украинской столицы, занявшей первое место в рейтинге, положительное значение благополучия также имеют Львовская, Ивано-Франковская, Харьковская, Одесская, Волынская, Киевская и Хмельницкая области.

Нейтрально уровень своего благосостояния оценили жители Черновицкой, Черкасской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Закарпатской, Черниговской, Днепропетровской областей.

Украинцы Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областей оценили благополучие в своем регионе негативно. А самые плохие оценки благосостояния дали жители Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В рейтинге отмечается, что люди в селах гораздо хуже оценили местное благополучие, чем горожане. Исключением стал только уровень безопасности.

Исследователи пытались оценить уровень оптимизма в обществе

Авторы исследования поделили всех респондентов по уровню оптимизма на четыре группы:

  • оптимисты —24%;
  • умеренные оптимисты — 30%;
  • умеренные пессимисты — 24%;
  • пессимисты — 22%.

Более оптимистично настроенными оказались жители Киева (68%), Ивано-Франковской (63%), Львовской (62%), Хмельницкой (61%) и Киевской (60%) областей. Вполне понятно, что меньше оптимистов сейчас проживает в прифронтовых Херсонской (27%) и Запорожской (31%) областях.

В опросе участвовало около 9000 респондентов в 22 областях страны и Киеве. Люди оценивали эмоциональное восприятие своего населенного пункта, его чистоту, уровень безопасности, образования и медицины, а также экономические возможности.

Напомним, согласно результатам мирового исследования PISA-2022 и Национального мультипредметного теста-2023, уровень образования детей из крупных городов Украины практически не изменился во время войны.

Ранее британский исследовательский и аналитический центр Economist Intelligence Unit обнародовал ежегодный рейтинг лучших городов мира для жизни.

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