Названные области, которые украинцы считают благополучными — кто в антирейтинге
Впервые составлен рейтинг регионов Украины по уровню местного благополучия. По подавляющему большинству показателей первое место занял Киев.
Исследование проведено платформой для онлайн-исследований Rating Online.
Респонденты оценивали уровень благополучия в своих городах и селах
Кроме украинской столицы, занявшей первое место в рейтинге, положительное значение благополучия также имеют Львовская, Ивано-Франковская, Харьковская, Одесская, Волынская, Киевская и Хмельницкая области.
Нейтрально уровень своего благосостояния оценили жители Черновицкой, Черкасской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Закарпатской, Черниговской, Днепропетровской областей.
Украинцы Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областей оценили благополучие в своем регионе негативно. А самые плохие оценки благосостояния дали жители Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
В рейтинге отмечается, что люди в селах гораздо хуже оценили местное благополучие, чем горожане. Исключением стал только уровень безопасности.
Исследователи пытались оценить уровень оптимизма в обществе
Авторы исследования поделили всех респондентов по уровню оптимизма на четыре группы:
- оптимисты —24%;
- умеренные оптимисты — 30%;
- умеренные пессимисты — 24%;
- пессимисты — 22%.
Более оптимистично настроенными оказались жители Киева (68%), Ивано-Франковской (63%), Львовской (62%), Хмельницкой (61%) и Киевской (60%) областей. Вполне понятно, что меньше оптимистов сейчас проживает в прифронтовых Херсонской (27%) и Запорожской (31%) областях.
В опросе участвовало около 9000 респондентов в 22 областях страны и Киеве. Люди оценивали эмоциональное восприятие своего населенного пункта, его чистоту, уровень безопасности, образования и медицины, а также экономические возможности.
Напомним, согласно результатам мирового исследования PISA-2022 и Национального мультипредметного теста-2023, уровень образования детей из крупных городов Украины практически не изменился во время войны.
Ранее британский исследовательский и аналитический центр Economist Intelligence Unit обнародовал ежегодный рейтинг лучших городов мира для жизни.
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