Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Не працював кондиціонер — в нічному потязі Укрзалізниці від спеки померла жінка arrow

Не працював кондиціонер — в нічному потязі Укрзалізниці від спеки померла жінка

18 липня 2024 17:08
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В потязі Запоріжжя – Ужгород від спеки померла жінка
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Shutterstock
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У потязі "Запоріжжя – Ужгород" у вівторок, 16 липня, через спеку померла жінка. Наразі в Укрзалізниці не прокоментували ситуацію.

Про це повідомило видання "Закарпаття 24" у четвер, 18 липня.

Читайте також:

Від спеки в потязі померла жінка

Жінка померла у нічному експресі "Запоріжжя – Ужгород". За даними журналістів, вона прямувала до міста Стрий Львівської області, щоб зустрітись зі своєю подругою.

Відомо, що пасажири скаржилися на несправний кондиціонер, а в деяких вагонах температура перевищувала +30 °C. 

У потягах присутня механічна вентиляція, але при сильній спеці та нагріванні вагонів вона не може ефективно знижувати температуру повітря. Крім того, пасажири повідомляють про недоліки вентиляції в нових вагонах.

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії. На території країни спостерігалися потужні відхилення температури повітря.

Впродовж трьох днів, 12-14 липня, в Києві було зафіксовано одразу сім температурних рекордів

Укрзалізниця смерть Україна аномальна спека спека потяг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку