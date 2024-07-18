В потязі Запоріжжя – Ужгород від спеки померла жінка

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Shutterstock

У потязі "Запоріжжя – Ужгород" у вівторок, 16 липня, через спеку померла жінка. Наразі в Укрзалізниці не прокоментували ситуацію.

Про це повідомило видання "Закарпаття 24" у четвер, 18 липня.

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Від спеки в потязі померла жінка

Жінка померла у нічному експресі "Запоріжжя – Ужгород". За даними журналістів, вона прямувала до міста Стрий Львівської області, щоб зустрітись зі своєю подругою.

Відомо, що пасажири скаржилися на несправний кондиціонер, а в деяких вагонах температура перевищувала +30 °C.

У потягах присутня механічна вентиляція, але при сильній спеці та нагріванні вагонів вона не може ефективно знижувати температуру повітря. Крім того, пасажири повідомляють про недоліки вентиляції в нових вагонах.

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії. На території країни спостерігалися потужні відхилення температури повітря.

Впродовж трьох днів, 12-14 липня, в Києві було зафіксовано одразу сім температурних рекордів.