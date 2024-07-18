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Не работал кондиционер — в ночном поезде Укрзализныци от жары умерла женщина

18 июля 2024 17:08
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В поезде Запорожье – Ужгород от жары скончалась женщина
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Shutterstock
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В поезде "Запорожье — Ужгород" во вторник, 16 июля, из-за жары скончалась женщина. Пока в Укрзализныце не прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщило издание "Закарпатье 24" в четверг, 18 июля.

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Женщина скончалась в ночном экспрессе "Запорожье — Ужгород". По данным журналистов, она направлялась в город Стрый Львовской области, чтобы встретиться со своей подругой.

Известно, что пассажиры жаловались на неисправный кондиционер, а в некоторых вагонах температура превышала +30 °C.

В поездах присутствует механическая вентиляция, но при сильной жаре и нагревании вагонов она не может эффективно снижать температуру воздуха. Кроме того, пассажиры сообщают о недостатках вентиляции в новых вагонах.

Раньше мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии. На местности страны наблюдались массивные отличия температуры воздуха.

В течение трех дней, 12-14 июля, в Киеве было зафиксировано сразу семь температурных рекордов.

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