Трагедії на водоймах — у ДСНС назвали кількість людей, які фвтонули за минулі вихідні

Небезпечний відпочинок — в ДСНС назвали статистику смертей на водоймах за вихідні
Минулими вихідні в Україні зафіксовано 66 смертей на водоймах. Відомо, що серед них є десятеро дітей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у понеділок, 15 липня.
Небезпечний відпочинок на водоймах
Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб, зокрема чотирьох дітей.
У ДСНС зазначили, що загалом з початку року на водних об’єктах України загинули 672 громадяни, у тому числі 76 дітей.
"Шановні громадяни! Вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей!" — йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають не забувати, що вода не лише освіжає у спеку, але і забирає життя.
Нагадаємо, 7 липня у селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з місцевого озера тіло загиблого потопельника. Як стало відомо, на Львівщині вже загинуло 22 особи, з них троє дітей.
Раніше в Одесі п'ятьох відпочивальників винесло у відкрите море, однак їх врятували моряки. Завдяки злагодженій роботі та швидкій реакції екіпажу катера ВМС України, всі цивільні залишилися живими та неушкодженими.
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