Трагедии на водоемах — в ГСЧС назвали количество людей, которые утонули за прошедшие выходные

Спасатель при поиске погибшего в воде человека. Фото: ГСЧС

В минувшие выходные в Украине зафиксировано 66 смертей на водоемах. Известно, что среди них десять детей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в понедельник, 15 июля.

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Больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Спасателям удалось спасти 11 человек, в том числе четырех детей.

В ГСЧС отметили, что всего с начала года на водных объектах Украины погибли 672 гражданина, в том числе 76 детей.

"Уважаемые граждане! В очередной раз призываем быть осторожными во время отдыха у воды: оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, не заплывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следите за детьми!" — говорится в сообщении.

Спасатели призывают не забывать, что вода не только освежает в жару, но и забирает жизни.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 7 июля в селе Полтва Золочевского района Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из местного озера тело погибшего утопленника. Как стало известно, во Львовской области уже погибли 22 человека, из них трое детей.

Ранее в Одессе пятерых отдыхающих вынесло в открытое море, однако их спасли моряки. Благодаря слаженной работе и быстрой реакции экипажа катера ВМС Украины все гражданские остались живыми и невредимыми.