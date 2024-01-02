Небезпека заспокійливих, стрес та міфи про імунітет — ефір Новини.LIVE з лікарем Комаровським
2 січня 2024 20:59
Шок для усієї країни. Колаж Новини.LIVE
У вечірньому ефірі Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Тема ефіру — небезпека від заспокійливих, стрес від війни та міфи про імунну систему.
Подивитись ефір можна о 21:00 за посиланням.
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Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- масований обстріл України
- хронічний стрес від війни;
- користь та небезпека заспокійливих препаратів;
- чи законно не випускати чоловіків-інвалідів за кордон;
- розвінчання міфів про покращення імунітету та багато іншого.
Нагадаємо, що раніше Євгеній Комаровський розповів, чого критично не вистачає сучасній людині в раціоні. Також раніше лікар розвіяв міф про те, як зміцнити імунітет вітаміном С.
Читайте Новини.LIVE!