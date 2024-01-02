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Небезпека заспокійливих, стрес та міфи про імунітет — ефір Новини.LIVE з лікарем Комаровським

2 січня 2024 20:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Небезпека заспокійливих, стрес та міфи про імунітет — ефір Новини.LIVE з лікарем Комаровським
Шок для усієї країни. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У вечірньому ефірі Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Тема ефіру — небезпека від заспокійливих, стрес від війни та міфи про імунну систему. 

Подивитись ефір можна о 21:00 за посиланням

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Ефір Новини.LIVE з Євгенієм Комаровським

Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • масований обстріл України 
  • хронічний стрес від війни;
  • користь та небезпека заспокійливих препаратів;
  • чи законно не випускати чоловіків-інвалідів за кордон;
  • розвінчання міфів про покращення імунітету та багато іншого.

Нагадаємо, що раніше Євгеній Комаровський розповів, чого критично не вистачає сучасній людині в раціоні. Також раніше лікар розвіяв міф про те, як зміцнити імунітет вітаміном С.

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