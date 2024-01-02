Небезпека заспокійливих, стрес та міфи про імунітет — ефір Новини.LIVE з лікарем Комаровським

Шок для усієї країни. Колаж Новини.LIVE

У вечірньому ефірі Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Тема ефіру — небезпека від заспокійливих, стрес від війни та міфи про імунну систему.

Подивитись ефір можна о 21:00 за посиланням.

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Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:

масований обстріл України

хронічний стрес від війни;

користь та небезпека заспокійливих препаратів;

чи законно не випускати чоловіків-інвалідів за кордон;

розвінчання міфів про покращення імунітету та багато іншого.

Нагадаємо, що раніше Євгеній Комаровський розповів, чого критично не вистачає сучасній людині в раціоні. Також раніше лікар розвіяв міф про те, як зміцнити імунітет вітаміном С.