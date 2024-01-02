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Угроза успокоительного, стресс и мифы об иммунитете — эфир Новини.LIVE с доктором Комаровским

2 января 2024 20:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Угроза успокоительного, стресс и мифы об иммунитете — эфир Новини.LIVE с доктором Комаровским
Шок для всей страны. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В вечернем эфире Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — опасность от успокоительных, стресс от войны и мифы об иммунной системе.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • массированный обстрел Украины
  • хронический стресс от войны;
  • польза и опасность успокаивающих препаратов;
  • законно ли не выпускать мужчин-инвалидов за границу;
  • развенчание мифов об улучшении иммунитета и многое другое.

Напомним, что ранее Евгений Комаровский рассказал, чего критически не хватает современному человеку в рационе. Также ранее врач развеял миф о том, как укрепить иммунитет витамином С.

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