Угроза успокоительного, стресс и мифы об иммунитете — эфир Новини.LIVE с доктором Комаровским
2 января 2024 20:59
Шок для всей страны. Коллаж Новини.LIVE
В вечернем эфире Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — опасность от успокоительных, стресс от войны и мифы об иммунной системе.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
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Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:
- массированный обстрел Украины
- хронический стресс от войны;
- польза и опасность успокаивающих препаратов;
- законно ли не выпускать мужчин-инвалидов за границу;
- развенчание мифов об улучшении иммунитета и многое другое.
Напомним, что ранее Евгений Комаровский рассказал, чего критически не хватает современному человеку в рационе. Также ранее врач развеял миф о том, как укрепить иммунитет витамином С.
Читайте Новини.LIVE!