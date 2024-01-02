Угроза успокоительного, стресс и мифы об иммунитете — эфир Новини.LIVE с доктором Комаровским

Шок для всей страны. Коллаж Новини.LIVE

В вечернем эфире Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — опасность от успокоительных, стресс от войны и мифы об иммунной системе.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:

массированный обстрел Украины

хронический стресс от войны;

польза и опасность успокаивающих препаратов;

законно ли не выпускать мужчин-инвалидов за границу;

развенчание мифов об улучшении иммунитета и многое другое.

Напомним, что ранее Евгений Комаровский рассказал, чего критически не хватает современному человеку в рационе. Также ранее врач развеял миф о том, как укрепить иммунитет витамином С.