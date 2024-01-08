Негода в Україні 8 січня — які наслідки для областей

Рятувальники допомагають кареті швидкої допомоги, яка застрягла через негоду. Фото: ДСНС в Одеській області

Через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Найгірше з електроенергією на Дніпропетровщині. Крім того, в областях фіксуються збої щодо роботи громадського транспорту. Своєю чергою внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.

Новини.LIVE розповідають про наслідки негоди у багатьох містах України.

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Скільки населених пунктів залишаються без світла

У міністерстві енергетики України повідомили, що внаслідок негоди та ворожих обстрілів в більшості областей є проблеми з електроенергією. А саме без світла залишаються:

на Одещині — 225 населених пунктів;

на Дніпропетровщині — 126 населених пунктів;

на Миколаївщині — 62 населених пункти;

у Кіровоградській області — без світла залишається майже 12,5 тисяч людей;

у Київській області — без електрики опинилося майже дев'ять тисяч людей;

на Донеччині — знеструмлено через бойові дії та негоду 131 населений пункт;

на Хмельниччині — сім населених пунктів;

на Черкащині — один населених пункт;

у Запорізькій області з технічних причин було знеструмлено 7,5 тисяч споживачів, проте 3,7 тисяч вже заживили;

на Сумщині — дев'ять населених пунктів;

на Харківщині через бойові дії без світла залишилося 2,7 тисячі людей;

на Херсонщині знеструмлено 6,3 тисячі клієнтів, у місті без електроенергії залишилося понад 20 тисяч людей.

Наслідки негоди у Миколаївській області

Своєю чергою у Миколаївській області рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Через сильний вітер в області на проїжджі частини попадали дерева, а в місті Новий Буг через слизьку дорогу автомобіль злетів у кювет.

Складні погодні умови на Дніпропетровщині

Водночас у Дніпропетровській області рятувальники ліквідували наслідки негоди. Там також попадали на дорогу та автомобілі дерева, повідомили у ДСНС Дніпропетровщини.

Загалом підрозділи ДСНС здійснили 16 виїздів в область.

Наслідки негоди у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки негоди у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Також голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що через погодні умови у місті було знеструмлено понад 15 тисяч абонентів. Через відсутність електроенергії на генераторах працюють чотири котельні.

"Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково. Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка", — зазначав раніше він.

Скриншот допису з Telegram Олександра Вілкула

Яка ситуація в Одесі та області

Зазначимо, що сьогодні, 8 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки місцевих жителів пообіцяли повернути до 19:00.

Також через погіршення погодних умов в Одесі, частина громадського електротранспорту прямує до депо. Маршрути буде забезпечено додатковими автобусами.

Також через сильний вітер на Одещині у Білгород-Дністровському впав вітрогенератор.

Негода на Львівщині

Крім того, на ранок 8 січня у Львові та області було значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбулося через негоду, зокрема, ожеледицю.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що на вулицях міста працює 109 одиниць снігоприбиральної техніки та понад 1500 двірників.

Нагадаємо, у другій половині дня в Одеській області посилився вітер та опади, також почала стрімко падати температура та зʼявлятися ожеледиця. В ОВА детально розповіли про ситуацію у різних районах.