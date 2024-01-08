Непогода в Украине 8 января — какие последствия для областей

Спасатели помогают карете скорой помощи, которая застряла из-за непогоды. Фото: ГСЧС в Одесской области

Из-за сложных погодных условий в Украине на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Хуже всего с электроэнергией в Днепропетровской области. Кроме того, в областях фиксируются сбои по работе общественного транспорта. В свою очередь в результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.

Новини.LIVE рассказывают о последствиях непогоды во многих городах Украины.

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Сколько населенных пунктов остаются без света

В министерстве энергетики Украины сообщили, что в результате непогоды и вражеских обстрелов в большинстве областей есть проблемы с электроэнергией. А именно без света остаются:

в Одесской области — 225 населенных пунктов;

в Днепропетровской области — 126 населенных пунктов;

в Николаевской области — 62 населенных пункта;

в Кировоградской области без света остается почти 12,5 тысяч человек;

в Киевской области — без электричества оказалось почти девять тысяч человек;

в Донецкой области — обесточен из-за боевых действий и непогоды 131 населенный пункт;

в Хмельницкой области — семь населенных пунктов;

в Черкасской области — один населенный пункт;

в Запорожской области по техническим причинам было обесточено 7,5 тысячи потребителей, однако 3,7 тысячи уже заживили;

в Сумской области — девять населенных пунктов;

в Харьковской области из-за боевых действий без света осталось 2,7 тысячи человек;

в Херсонской области обесточено 6,3 тысяч клиентов, в городе без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек.

Последствия непогоды в Николаевской области

В свою очередь в Николаевской области спасатели ликвидировали последствия непогоды. Из-за сильного ветра в области на проезжие части попадали деревья, а в городе Новый Буг из-за скользкой дороги автомобиль взлетел в кювет.

Сложные погодные условия в Днепропетровской области

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там также попадали на дорогу и автомобили деревья, сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

В общей сложности подразделения ГСЧС совершили 16 выездов в область.

Последствия непогоды в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Последствия непогоды в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Также председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что из-за погодных условий в городе было обесточено более 15 тысяч абонентов. Из-за отсутствия электроэнергии на генераторах работают четыре котельные.

"Из-за обледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично. Работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника", — отмечал ранее он.

Скриншот сообщения из Telegram Александра Вилкула

Какая ситуация в Одессе и области

Отметим, что сегодня, 8 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома местных жителей пообещали вернуть к 19:00.

Также из-за ухудшения погодных условий в Одессе часть общественного электротранспорта направляется в депо. Маршруты будут обеспечены дополнительными автобусами.

Также из-за сильного ветра в Одесской области в Белгород-Днестровском упал ветрогенератор.

Непогода во Львовской области

Кроме того, к утру 8 января во Львове и области было значительное усложнение движения на некоторых участках. Это произошло из-за непогоды, в частности, гололедицы.

В свою очередь во Львовском городском совете сообщили, что на улицах города работает 109 единиц снегоуборочной техники и более 1500 дворников.

Напомним, во второй половине дня в Одесской области усилился ветер и осадки, также начала стремительно падать температура и появляться гололед. В ОВА подробно рассказали о ситуации в разных районах.