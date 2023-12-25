Нелегальний "тур" річкою за 6 тис. доларів — прикордонники затримали групу ухилянтів

Затримані ухилянти з прикордонниками. Фото: ДПСУ

Група ухилянтів вночі 25 грудня намагалися перетнути кордон через річку Тису, що на Закарпатті. Прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків з гумовим човном.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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За даними ДПСУ, серед затриманих ухилянти з Закарпаття, Вінниччини та Івано-Франківщини. Чоловіки планували переплисти кордон на човні і потрапити в Угорщину.

"Чоловіки зізналися, що за "нелегальний тур" двоє з них заплатили переправнику по 6 тисяч доларів, третій віддав — 5 тисяч доларів", — вказали в ДПСУ.

Прикордонники склали протоколи на затриманих і надалі покарання для них обиратиме суд. Наразі триває встановлення осіб, що причетні до організації незаконного переправляння чоловіків через кордон.

Як зазначають у ДПСУ, Мукачівський загін прикордонників викрив 28 спроб порушення кордону і затримав 46 ухилянтів за тиждень.

Нагадаємо, українська пара уклала фіктивний шлюб, щоб незаконно виїхати за кордон. Ухилянта, який нібито супроводжував свою дружину з інвалідністю, викрили прикордонники на українсько-польському кордоні.

Додамо, Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушник допомагав ухилянтам потрапити на територію так званого Придністровʼя, а після цього вирушити до країн ЄС.