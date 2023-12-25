Нелегальный "тур" по реке за 6 тыс. долларов — пограничники задержали группу уклонистов

Задержанные уклонисты с пограничниками. Фото: ГПСУ

Группа уклонистов ночью 25 декабря пытались пересечь границу через реку Тису на Закарпатье. Пограничники Мукачевского отряда задержали троих мужчин с резиновой лодкой.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

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По данным ГПСУ, среди задержанных уклонисты из Закарпатья, Винницкой области и Ивано-Франковской области. Мужчины планировали переплыть границу на лодке и попасть в Венгрию.

"Мужчины признались, что за "нелегальный тур" двое из них заплатили переправителю по 6 тысяч долларов, третий отдал — 5 тысяч долларов", — указали в ГПСУ.

Пограничники составили протоколы на задержанных и в дальнейшем наказание для них будет избирать суд. В настоящее время продолжается установление лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин через границу.

Как отмечают в ГПСУ, Мукачевский отряд пограничников разоблачил 28 попыток нарушения границы и задержал 46 уклонистов за неделю.

Напомним, украинская пара заключила фиктивный брак, чтобы незаконно уехать за границу. Уклониста, якобы сопровождавшего свою жену с инвалидностью, разоблачили пограничники на украинско-польской границе.

Добавим, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклонистам попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.