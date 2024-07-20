Дефіцит на ринку праці в Україні — до чого змушені роботодавці

Люди працюють на заводі. Фото: stock.adobe.com

Через дефіцит працівників підприємства змушені залучати більше жінок, змінювати вимоги до працівників і переглядати зарплати. Попри те, що жінки активно залучаються на "традиційно чоловічі посади", дефіцит кадрів залишається проблемою через велику кількість еміграцій.

Про це повідомило видання OBOZ.UA.

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Дефіцит працівників в Україні

У зв'язку із дефіцитом працівників підприємства змушені переглядати зарплати й змінювати вимоги до працівників. Наприклад, роботодавці через дефіцит чоловіків на ринку праці активніше залучають до роботи жінок.

Відомо, що у Покровську за час війни мобілізували 915 співробітників шахти із 6,5 тисяч працівників. Через це на підземні роботи було залучено близько 30 жінок.

"Дефіцит працівників є проблемою, і працевлаштування жінок не вирішить її", — заявив представник компанії Сергій Степаненко.

Через нестачу робітників Київському метрополітену довелося збільшити інтервал руху на одну хвилину у звичайний період і на 45 секунд – під час піку (вакантними залишаються 15% посад). Директор метрополітену Віктор Вигівський повідомив, що серед майбутніх машиністів, які зараз проходять підготовку, є одна жінка і в наступному наборі також очікують жінок.

"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Незабаром почнеться наступна школа з підготовки машиністів. Очікують, що серед студентів будуть також і жінки", — сказав Вигівський.

У 2017 році жінкам дозволили працювати машиністами в метро, але дискримінація зберігається. Киянки стикаються із сексизмом ще на етапі запису на курси. Одна з них процитувала співробітника, який заявив, що віддасть перевагу чоловікам.

"Он в іншому депо взяли жінку вчитися — то вона в кабіну залізти не може й плаче, коли їй двійку ставлять. Ви маєте розуміти, що якщо прийдуть чоловіки, я віддам перевагу їм. Не ображайтеся", — процитувала киянка.

Конфедерація будівельників України виявила, що 90% компаній помітили збільшення кількості жінок у будівельній галузі.Ця тенденція стосуватиметься все більшої кількості галузей.

Проте дефіцит кадрів завдяки жінкам подолати не вдасться через значну кількість еміграцій (6,3 млн осіб, за даними ООН), переважно жінок. Дефіцит існує навіть у традиційно "жіночих" спеціальностях.

Нагадаємо, в Україні за останні два роки збільшилося закриття ФОП на 54% через масові відключення електроенергії та закон про посилення мобілізації. Водночас у Польщі українцями за такий само проміжок часу було відкрито понад 50 тисяч ФОП.

Також ми повідомляли, що на Київщині через мобілізацію може закритися великий комбінат. На комбінаті кажуть, їх неможливо замінити жінками. Якщо підприємство зупиниться — сотні людей втратять роботу, значно зменшаться надходження до місцевого бюджету.

Раніше ми писали, що на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.