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Некому работать — как украинские предприятия решают проблему нехватки рабочих рук

20 июля 2024 19:36
Валерия Барановская - редактор
Дефицит на рынке труда в Украине — к чему вынуждены работодатели
Люди работают на заводе. Фото: stock.adobe.com
Валерия Барановская - редактор

Из-за дефицита работников предприятия вынуждены привлекать больше женщин, изменять требования к работникам и пересматривать зарплаты. Несмотря на то, что женщины активно вовлекаются в "традиционно мужские должности", дефицит кадров остается проблемой из-за большого количества эмиграций.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

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Дефицит работников в Украине

В связи с дефицитом работников предприятия вынуждены пересматривать зарплаты и изменять требования к работникам. Например, работодатели из-за дефицита мужчин на рынке труда активнее привлекают к работе женщин.

Известно, что в Покровске за время войны мобилизовали 915 сотрудников шахты из 6,5 тысячи работников. Поэтому на подземные работы было привлечено около 30 женщин.

"Дефицит работников является проблемой, и трудоустройство женщин не решит ее", — заявил представитель компании Сергей Степаненко.

Из-за нехватки рабочих Киевскому метрополитену пришлось увеличить интервал движения на одну минуту в обычный период и на 45 секунд – во время пика (вакантными остаются 15% должностей). Директор метрополитена Виктор Выговский сообщил, что среди будущих машинистов, которые сейчас проходят подготовку, одна женщина и в следующем наборе также ожидают женщин.

"В настоящее время в технической школе продолжается подготовка будущих машинистов, среди слушателей - одна женщина. Вскоре начнется следующая школа по подготовке машинистов. Ожидают, что среди студентов будут также и женщины", — сказал Выговский.

В 2017 году женщинам разрешили работать машинистами в метро, но дискриминация сохраняется. Киевлянки сталкиваются с сексизмом еще на этапе записи на курсы. Одна из них процитировала сотрудника, который заявил, что предпочтет мужчин.

"Он в другом депо взяли женщину учиться — она в кабину залезть не может и плачет, когда ей двойку ставят. Вы должны понимать, что если придут мужчины, я предпочту их. Не обижайтесь", — процитировала киевлянка.

Конфедерация строителей Украины обнаружила, что 90% компаний заметили увеличение количества женщин в строительной отрасли. Эта тенденция будет касаться все большего количества отраслей.

Однако дефицит кадров благодаря женщинам преодолеть не удастся из-за значительного количества эмиграций (6,3 млн человек, по данным ООН), преимущественно женщин. Дефицит существует даже в традиционно "женских" специальностях.

Напомним, в Украине за последние два года увеличилось закрытие ФЛП на 54% из-за массовых отключений электроэнергии и закона об усилении мобилизации. В то же время в Польше украинцами за такой же промежуток времени было открыто более 50 тысяч ФЛП.

Также мы сообщали, что в Киевской области из-за мобилизации может закрыться большой комбинат. На комбинате говорят, что их невозможно заменить женщинами. Если предприятие остановится — сотни людей лишатся работы, значительно уменьшатся поступления в местный бюджет.

Ранее мы писали, что на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

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