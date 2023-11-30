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Неочікувана зустріч — на Закарпатті водії зустріли ведмедів посеред дороги

30 листопада 2023 11:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Неочікувана зустріч — на Закарпатті водії зустріли ведмедів посеред дороги
Ведмідь посеред дороги. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 30 листопада, мережею поширили миле відео. На Закарпатті ведмеді вийшли на дорогу. Тварини були спокійними і з цікавістю дивилися на людей та їх авто.

Відео поширили у соціальній мережі Instagram.

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A post shared by dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Ведмеді гуляють дорогами

Водії на Закарпатті зафіксували зворушливу ситуацію, як ведмеді сиділи на дорозі.

На відео видно, як бурі ведмеді вийшли з лісу на проїзній частині. Вони з цікавістю спостерігали за автомобілями.

Нагадаємо, у Львові на одній з вулиць помітили лисицю. Тварина вийшла на прогулянку до Стрийського парку.

Додамо, в італійському місті Ладісполі спіймали лева, який декілька годин блукав вулицями. Тварина втекла із цирку.

Також ми писали раніше, що внаслідок російської атаки на Київську область постраждала тигриця з Центру порятунку диких тварин. Тигрюля від шоку вдарилася об решітку. Тигриця отримала протизапальну і знеболювальну терапію. Наразі працівники Центру порятунку диких тварин слідкують за її станом. За попередньою інформацією, тварина травмувала задні кінцівки або хребет. 

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