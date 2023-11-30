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Неожиданная встреча — на Закарпатье водители встретили медведей посреди дороги

30 ноября 2023 11:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Неожиданная встреча — на Закарпатье водители встретили медведей посреди дороги
Медведь посреди дороги. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 30 ноября, сетью распространили милое видео. В Закарпатье медведи вышли на дорогу. Животные были спокойны и с интересом смотрели на людей и их авто.

Видео было распространено в социальной сети Instagram.

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Posted by dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Медведи гуляют по дорогам

Водители в Закарпатье зафиксировали милую ситуацию, как медведи сидели на дороге.

На видео видно, как бурые медведи вышли из леса на проезжую часть. Они с любопытством наблюдали за автомобилями.

Напомним, во Львове на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.

Добавим, в итальянском городе Ладисполе поймали льва, который несколько часов бродил по улицам. Животное сбежало из цирка.

Также мы писали ранее, что в результате российской атаки на Киевскую область пострадала тигрица из Центра спасения диких животных. Тигрюля от шока ударилась о решетку. Тигрица получила противовоспалительную и обезболивающую терапию. Работники Центра спасения диких животных следят за ее состоянием. По предварительной информации, животное травмировало задние конечности или позвоночник.

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