Неожиданная встреча — на Закарпатье водители встретили медведей посреди дороги
Сегодня, 30 ноября, сетью распространили милое видео. В Закарпатье медведи вышли на дорогу. Животные были спокойны и с интересом смотрели на людей и их авто.
Видео было распространено в социальной сети Instagram.
Медведи гуляют по дорогам
Водители в Закарпатье зафиксировали милую ситуацию, как медведи сидели на дороге.
На видео видно, как бурые медведи вышли из леса на проезжую часть. Они с любопытством наблюдали за автомобилями.
Напомним, во Львове на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.
Добавим, в итальянском городе Ладисполе поймали льва, который несколько часов бродил по улицам. Животное сбежало из цирка.
Также мы писали ранее, что в результате российской атаки на Киевскую область пострадала тигрица из Центра спасения диких животных. Тигрюля от шока ударилась о решетку. Тигрица получила противовоспалительную и обезболивающую терапию. Работники Центра спасения диких животных следят за ее состоянием. По предварительной информации, животное травмировало задние конечности или позвоночник.
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