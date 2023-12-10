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Невдало виклала фото у Мережу — жінка отримала космічний рахунок за вечерю в закладі

10 грудня 2023 04:07
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Невдало виклала фото у Мережу — жінка отримала космічний рахунок за вечерю в закладі
Жінки вечеряють в ресторані. Фото: Freepik
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Жінка на прізвище Ван вирішила повечеряти і подругою в закладі. Проте, рахунок який вона отримала в результаті, її шокував.

Про це пише The South China Morning Post.

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Як пише видання, жінка вирішила показати свою вечерю підписникам в китайському застосунку WeChat. Утім, це обернулося для неї злим жартом.

Тож коли настав час платити за рахунок, відвідувачці закладу вручили приголомшливу суму — 430 000 юанів (близько 60 000 доларів США).

"Виявляється, завантажена нею фотографія містила QR-код її столу, який вона та її подруга використовували, щоб замовити їжу. А коли інші люди отримають доступ до QR-коду вашого столу, вони зможуть додавати страви на ваше замовлення", — вказано в повідомленні.

Відтак відвідувачі замовили жінці 2580 порцій кальмарів, 1850 порцій качиної крові (популярний в регіоні делікатес) та 9990 порцій пасти з креветками.

На щастя, це виявилося лише жартом і жінці не довелося платити усю суму.

Нагадаємо, відпочинок у Буковелі, який ніколи не був дешевим курортом, цієї зими обійдеться українцям у кругленьку суму. І виходячи з того, що у найдорожчих готелях залишилась обмежена кількість вільних номерів на Новий Рік — попит на дорогий відпочинок на свята є.

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