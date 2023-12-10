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Неудачно выложила фото в Сеть — женщина получила космический счет за ужин в заведении

10 декабря 2023 04:07
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Неудачно выложила фото в Сеть — женщина получила космический счет за ужин в заведении
Женщины ужинают в ресторане. Фото: Freepik
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Женщина по фамилии Ван решила поужинать и подругой в заведении. Однако счет, который она получила в результате, ее шокировал.

Об этом пишет The South China Morning Post.

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Как пишет издание, женщина решила показать свой ужин подписчикам в китайском приложении WeChat. Впрочем, это обернулось для нее злой шуткой.

Поэтому когда пора платить за счет, посетителю заведения вручили потрясающую сумму — 430 000 юаней (около 60 000 долларов США).

"Оказывается, загруженная ею фотография содержала QR-код ее стола, который она и ее подруга использовали, чтобы заказать еду. А когда другие люди получат доступ к QR-коду вашего стола, они смогут добавлять блюда по вашему заказу", — говорится в сообщении. .

Следовательно, посетители заказали женщине 2580 порций кальмаров, 1850 порций утиной крови (популярный в регионе деликатес) и 9990 порций пасты с креветками.

К счастью, это оказалось только в шутку и женщине не пришлось платить всю сумму.

Напомним, отдых в Буковеле, никогда не являвшийся дешевым курортом, этой зимой обойдется украинцам в кругленькую сумму. И исходя из того, что в самых дорогих отелях осталось ограниченное количество свободных номеров на Новый Год — спрос на дорогой отдых на праздники есть.

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