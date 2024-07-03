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Незаконно продала землю аеропорту — експрацівниці міськради Ужгорода оголосили підозру

3 липня 2024 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Колишній працівниці міської ради Ужгорода оголосили підозру в незаконному продажу землі
Аеропорт "Ужгород". Фото: БЕБ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Детективи управління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру колишній працівниці міської ради в Ужгороді Закарпатської області. Їй оголосили в зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ у середу, 3 липня.

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Слідство встановило, що колишня очільниця департаменту міського господарства Ужгорода незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту.

"Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту", — йдеться у повідомленні.

Також незаконне виведення цієї землі з комунальної власності є перешкодою для успішного проходження сертифікації міжнародним аеропортом "Ужгород". Тому правоохоронці оголосили жінці підозру у зловживанні владою або службовим становищем, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, Закарпатська обласна прокуратура подала цивільний позов про повернення незаконно приватизованої ділянки в комунальну власність.

Нагадаємо, поліцейські затримали жителя Білгород-Дністровського району, який вирішив поливати свої угіддя з річки.

Також ми писали, що на Львівщині житель села Монастирок незаконно збудував на річці Стир греблю та почистив ставок. За це чоловік отримав вирок суду — рік іспитового терміну.

земля Закарпаття Ужгород міська рада продаж БЕБ

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