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Незаконно продала землю аэропорта — экс-труднице горсовета Ужгорода объявили подозрение

3 июля 2024 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бывший работнице городского совета Ужгорода объявили подозрение в незаконной продаже земли
Аэропорт "Ужгород". Фото: БЕБ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Детективы управления Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении бывшей сотруднице городского совета в Ужгороде Закарпатской области. Ей объявили в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в среду, 3 июля.

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Следствие установило, что бывшая глава департамента городского хозяйства Ужгорода незаконно продала акционерному обществу земельный участок общей площадью 0,2 га на территории международного аэропорта.

"Такие действия противоречат действующему законодательству, поскольку законом запрещена приватизация земельных участков под объектами воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

Также незаконный вывод этой земли из коммунальной собственности препятствует успешному прохождению сертификации международным аэропортом "Ужгород". Поэтому правоохранители объявили женщине о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, Закарпатская областная прокуратура подала гражданский иск о возвращении незаконно приватизированного участка в коммунальную собственность.

Напомним, полицейские задержали жителя Белгород-Днестровского района, решившего поливать свои угодья из реки.

Также мы писали, что на Львовщине житель села Монастырок незаконно построил на реке Стырь дамбу и почистил пруд. За это мужчина получил приговор суда — год испытательного срока.

земля Закарпатье Ужгород городской совет продажа БЕБ

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