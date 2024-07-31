В кіберполіції повідомили, як протидіяти зловмисникам в мережі

Жінка оплачує рахунки онлайн. Фото: depositphotos

Соціальна інженерія як наука, що досліджує людську поведінку і фактори, які на неї впливають, сама по собі не є формою шахрайства. Проте аферисти використовують ці знання для маніпуляцій з метою отримання грошей, особистої інформації або здійснення певних дій.

Про методи захисту від аферистів розповіли в кіберполіції у середу, 31 липня.

Читайте також:

Як захиститися від шахраїв у мережі

"Перехід за тим чи іншим посиланням, завантаження того чи іншого файлу та подальше його відкриття. Тобто все це — ті заходи, які спонукають людину до дій, які без маніпулювання вона б не вчинила", — заявив заступник начальника управління оперативного забезпечення та аналізу Департаменту кіберполіції Національної поліції України Віталій Кузьменко.

Шахраї також часто використовують метод "зворотної соціальної інженерії". Цей підхід передбачає створення ситуації, в якій жертва сама звертається до злочинця за допомогою. Ось як це працює: шахрай може спочатку надіслати лист з контактними даними, який виглядає ніби від служби підтримки. Потім, через деякий час, він може створити проблему на комп’ютері жертви і чекати, поки вона сама звернеться за допомогою, використовуючи надані контакти.

Щоб убезпечити себе від подібних атак і мінімізувати ризики, варто дотримуватися кількох простих, але важливих правил:

ставтеся критично до пропозицій від незнайомців, особливо до заманливих;

не лякайтеся і не поспішайте робити те, що вас просять, або тим більше вимагають від вас;

будьте обережні з невідомими посиланнями та вкладеннями – не відкривайте їх без реальної потреби;

не працюйте з особистими даними у присутності сторонніх осіб, особливо з реквізитами карток, паролями для онлайн-банкінгу чи будь-якими іншими паролями та кодами, які надходять через СМС;

встановіть і регулярно оновлюйте антивірусне програмне забезпечення;

використовуйте різні паролі для особистої та корпоративної пошти, соцмереж і банківських додатків.

Раніше ми писали, що кіберполіція залучає молодь до соціального проєкту BRAMA, який був створений для протидії дезінформації.

Раніше ми писали, що шахраї придумали нову схему отримання доступу до акаунтів у Telegram. Вони використовують Telegram Security Messenger.