Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Незнакомые ссылки и файлы — в киберполиции предостерегли от мошенников в сети arrow

Незнакомые ссылки и файлы — в киберполиции предостерегли от мошенников в сети

31 июля 2024 19:24
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В киберполиции сообщили, как противодействовать злоумышленникам в сети
Женщина оплачивает счета онлайн. Фото: depositphotos
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Социальная инженерия как наука, исследующая человеческое поведение и факторы, влияющие на нее, сама по себе не является формой мошенничества. Однако аферисты используют эти знания для манипуляций с целью получения денег, личной информации или осуществления определенных действий.

О методах защиты от аферистов рассказали в киберполиции в среду, 31 июля.

Читайте также:

Как защититься от мошенников в сети

"Переход по той или иной ссылке, загрузка того или иного файла и последующее его открытие. То есть это все те меры, которые побуждают человека к действиям, которые без манипулирования он бы не совершил", — заявил заместитель начальника управления оперативного обеспечения и анализа Департамента киберполиции Национальная полиция Украины Виталий Кузьменко.

Мошенники также часто используют метод "обратной социальной инженерии". Этот подход предполагает создание ситуации, в которой жертва сама обращается к преступнику за помощью. Вот как это работает: мошенник может сначала отправить письмо с контактными данными, которое выглядит как от службы поддержки. Затем, через некоторое время, он может создать проблему на компьютере жертвы и ждать, пока она сама обратится за помощью, используя предоставленные контакты.

Чтобы обезопасить себя от подобных атак и минимизировать риски, следует соблюдать несколько простых, но важных правил:

  • относитесь критически к предложениям от незнакомцев, особенно к заманчивым;
  • не бойтесь и не спешите делать то, что вас просят, или тем более требуют от вас;
  • будьте осторожны с неизвестными ссылками и вложениями – не открывайте их без реальной необходимости;
  • не работайте с личными данными в присутствии посторонних лиц, особенно с реквизитами карт, паролями для онлайн-банкинга или какими-либо другими паролями и кодами, поступающими через СМС;
  • установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение;
  • используйте разные пароли для личной и корпоративной почты, соцсетей и банковских приложений.

Ранее мы писали, что киберполиция привлекает молодежь к социальному проекту BRAMA, созданному для противодействия дезинформации.

Ранее мы писали, что мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам в Telegram. Они используют Telegram Security Messenger.

киберполиция афера полиция Украина интернет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом