В киберполиции сообщили, как противодействовать злоумышленникам в сети

Женщина оплачивает счета онлайн. Фото: depositphotos

Социальная инженерия как наука, исследующая человеческое поведение и факторы, влияющие на нее, сама по себе не является формой мошенничества. Однако аферисты используют эти знания для манипуляций с целью получения денег, личной информации или осуществления определенных действий.

О методах защиты от аферистов рассказали в киберполиции в среду, 31 июля.

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"Переход по той или иной ссылке, загрузка того или иного файла и последующее его открытие. То есть это все те меры, которые побуждают человека к действиям, которые без манипулирования он бы не совершил", — заявил заместитель начальника управления оперативного обеспечения и анализа Департамента киберполиции Национальная полиция Украины Виталий Кузьменко.

Мошенники также часто используют метод "обратной социальной инженерии". Этот подход предполагает создание ситуации, в которой жертва сама обращается к преступнику за помощью. Вот как это работает: мошенник может сначала отправить письмо с контактными данными, которое выглядит как от службы поддержки. Затем, через некоторое время, он может создать проблему на компьютере жертвы и ждать, пока она сама обратится за помощью, используя предоставленные контакты.

Чтобы обезопасить себя от подобных атак и минимизировать риски, следует соблюдать несколько простых, но важных правил:

относитесь критически к предложениям от незнакомцев, особенно к заманчивым;

не бойтесь и не спешите делать то, что вас просят, или тем более требуют от вас;

будьте осторожны с неизвестными ссылками и вложениями – не открывайте их без реальной необходимости;

не работайте с личными данными в присутствии посторонних лиц, особенно с реквизитами карт, паролями для онлайн-банкинга или какими-либо другими паролями и кодами, поступающими через СМС;

установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение;

используйте разные пароли для личной и корпоративной почты, соцсетей и банковских приложений.

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