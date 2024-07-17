Які продукти не можна купувати у спеку - повний перелік

Зіпсована риба. Фото: з відкритих джерел

В Україні температура повітря настільки висока, що люди вважають таку погоду аномальною спекою. У поєднанні з відключеннями світла купувати продукти стало небезпечно через їхню якість. В багатьох магазинах належним чином не працюють морозильні камери та холодильники.

Що не варто купувати в таку погоду, Новини.LIVE розповів в.о начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Роман Матвійчук.

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"Погано працюють і холодильники, і морозильники не лише в магазині, а й у вас вдома. Я б відмовився від термозалежних продуктів, які потребують або низької температури зберігання, або в яких короткий термін зберігання. Якщо купувати такі продукти, то не в запас. А купити, за 15 хв принесли додому і з'їли", — сказав експерт.

Він не радить робити заготовки на зиму, якщо ви не впевнені в джерелі електропостачання.

Щодо термозалежних продуктів, то до цієї класифікації відносять сире м'ясо, рибу, молочку. Також це можуть бути готові страви в кулінарії.

"Виходячи з практики, зустрічається, що зранку людина купила шматок м'яса на ринку, цілий день в таку ж погоду з ним проходила і м'ясо стало не таким гарним, як було зранку. Треба не лише на продавця надіятися, а розуміти, що якщо ви щось купуєте, то є певні умови зберігання", — додав експерт.

Як ми повідомляли раніше, в Україні з 15 по 19 липня буде переважно суха та спекотна погода. В окремих областях протягом тижня варто очікувати дощів.

Нагадаємо, аномальна спека в Одесі призвела до переповнення пляжів, а температура Чорного моря перевищила 25 градусів за Цельсієм. Така температура води безпечна для купання, але може сприяти розмноженню шкідливих бактерій.