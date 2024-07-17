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Никогда не покупайте эти продукты в жару — это может быть опасно для жизни

17 июля 2024 19:21
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Какие продукты нельзя покупать в жару – полный перечень
Испорченная рыба. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине температура воздуха настолько высокая, что люди считают такую погоду аномальной жарой. В сочетании с отключениями света покупать продукты стало опасно из-за их качества. Во многих магазинах должным образом не работают морозильные камеры и холодильники.

Что не стоит покупать в такую погоду, Новини.LIVE рассказал и.о. начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Роман Матвийчук. 

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"Плохо работают и холодильники и морозильники не только в магазине, но и у вас дома. Я бы отказался от термозависимых продуктов, требующих либо низкой температуры хранения, либо у которых короткий срок хранения. Если покупать такие продукты, то не в запас. А купить, через 15 мин принесли домой и съели", — сказал эксперт.

Он не рекомендует делать заготовки на зиму, если вы не уверены в источнике электроснабжения.

Что касается термозависимых продуктов, то к этой классификации относят сырое мясо, рыбу, молочку. Также это могут быть готовые блюда в кулинарии.

"Исходя из практики, встречается, что утром человек купил кусок мяса на рынке, целый день в такую же погоду с ним проходил и мясо стало не таким хорошим, как было утром. Надо не только на продавца надеяться, а понимать, что если вы что-то приобретаете, то есть определенные условия хранения", — добавил эксперт.

Как мы сообщали ранее, в Украине с 15 по 19 июля будет преимущественно сухая и жаркая погода. В отдельных областях в течение недели следует ожидать дождей.  

Напомним, аномальная жара в Одессе привела к переполнению пляжей, а температура Черного моря превысила 25 градусов Цельсия. Такая температура воды безопасна для купания, но способствует размножению вредных бактерий.

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