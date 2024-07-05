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Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

5 липня 2024 13:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
ЗРК Patriot в дії. Фото ілюстративне: Х Мартіна Єгера
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

До України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot в рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Про це у соцмережі Х написав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у п'ятницю, 5 липня.

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Повідомлення про прибуття ЗРК Patriot. Фото: криншот

ЗРК Patriot для України

За словами посла, в Україну вже прибув третій ЗРК Patriot в рамках німецької допомоги. 

Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну військову підготовку на полігоні в Німеччині.

Раніше ми повідомляли, що Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.

Німеччина війна ЗСУ Україна ППО війна в Україні Patriot

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