Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
До України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot в рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.
Про це у соцмережі Х написав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у п'ятницю, 5 липня.
ЗРК Patriot для України
За словами посла, в Україну вже прибув третій ЗРК Patriot в рамках німецької допомоги.
Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну військову підготовку на полігоні в Німеччині.
Раніше ми повідомляли, що Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.
Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.
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