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Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

5 июля 2024 13:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Германия передала Украине третий ЗРК Patriot
ЗРК Patriot в действии. Фото иллюстративное: Х Мартина Егера
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж успешно прошёл подготовку в Германии.

Об этом в соцсети Х написал посол Германии в Украине Мартин Егер в пятницу, 5 июля.

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Уведомление о прибытии ЗРК Patriot. Фото: криншот

ЗРК Patriot для Украины

По словам посла, в Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot в рамках германской помощи.

Украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую военную подготовку на полигоне в Германии.

Ранее сообщалось, что Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружения. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Напомним, по данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.

Германия война ВСУ Украина ПВО война в Украине Patriot

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