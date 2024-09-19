Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні — що сталося

Німеччина терміново готує військову допомогу Україні через ескалацію на фронті, — Reuters
Через загострення ситуації на фронті, Німеччина планує виділити близько 400 мільйонів євро на військову допомогу Україні. Міноборони країни просить терміново виділити фінансування.
Про це повідомляє Reuters у четвер, 19 вересня.
Термінова допомога для України
Міністерство фінансів Німеччини, відповідно до запиту Міністерства оборони, звернулося до бюджетного комітету нижньої палати парламенту з проханням схвалити додаткові видатки.
В листі зазначається, що потреба у фінансуванні в розмірі близько 397 мільйонів євро стала актуальною лише в останні тижні та відповідає конституційним і бюджетним вимогам щодо незапланованих витрат.
Лист вказує на серйозний ризик того, що Україна може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії без значного підкріплення через постійне погіршення ситуації на фронті.
Міністерство фінансів наголосило на необхідності термінового ухвалення рішення.
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