Германия готовит экстренную военную помощь Украине — что произошло

Украинские военные проверяют полученную технику от союзников. Иллюстративное фото: Reuters

Из-за обострения ситуации на фронте Германия планирует выделить около 400 миллионов евро на военную помощь Украине. Минобороны страны просит срочно выделить финансирование.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 19 сентября.

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Министерство финансов Германии, согласно запросу Министерства обороны, обратилось в бюджетный комитет нижней палаты парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.

В письме отмечается, что потребность в финансировании в размере около 397 миллионов евро стала актуальной только в последние недели и отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированным расходам.

Письмо указывает на серьезный риск того, что Украина может потерпеть поражение в своей оборонной кампании без значительного подкрепления из-за постоянного ухудшения ситуации на фронте.

Министерство финансов отметило необходимость срочного принятия решения.