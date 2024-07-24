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Німецький Rheinmetall збудує завод боєприпасів в Україні

24 липня 2024 15:19
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
В Україні побудують завод боєприпасів — Rheinmetall отримав замовлення
Будівля німецького машинобудівного та збройного концерну Rheinmetall. Фото: Rheinmetall
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Німецький оборонний гігант Rheinmetall готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні. Виробництво боєприпасів почнеться протягом двох років.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall у середу, 24 липня.

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Чи відомі терміни будівництва 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому. 

Реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі, кажуть у концерні. А виробництво боєприпасів почнеться протягом 24 місяців.

Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro". Йдеться про понад сто мільйонів євро.

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж сто тисяч боєприпасів на рік.

"Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності", — сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Нагадаємо, на території України з'явився перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки Rheinmetall. Нові потужності мають пришвидшити ремонт і обслуговування німецької техніки. 

Видання Bild показало кадри з нового заводу, який збройна компанія Rheinmetall відкрила на заході України. Там ремонтують німецьку пошкоджену військову техніку ЗСУ.

Німеччина зброя завод Україна оборонна сфера будівництво підприємства війна в Україні

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