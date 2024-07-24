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Немецкий Rheinmetall построит завод боеприпасов в Украине

24 июля 2024 15:19
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Украине построят завод боеприпасов — Rheinmetall получил заказ
Здание немецкого машиностроительного и вооруженного концерна Rheinmetall. Фото: Rheinmetall
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall готовится к созданию в краткосрочной перспективе нового предприятия в Украине. Производство боеприпасов начнется в течение двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall в среду, 24 июля.

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Известны ли сроки строительства

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказ на строительство завода боеприпасов, анонсированного в феврале.

Реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе, говорят в концерне. А производство боеприпасов начнется в течение 24 месяцев.

Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall описывает сумму как "low three-digit million euro". Речь идет о более ста миллионах евро.

Предприятие должно производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе метательные заряды. Точные объемы производства не уточняются, но это будет "шестизначное число", то есть не менее ста тысяч боеприпасов в год.

"Мы воплощаем слова в жизнь и вместе с нашим партнером создадим украинский центр производства боеприпасов. Заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности", — сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин.

Напомним, на территории Украины появился первый цех по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall. Новые мощности должны ускорить ремонт и обслуживание германской техники.

Издание Bild показало кадры с нового завода, который вооруженная компания Rheinmetall открыла на западе Украины. Там ремонтируют немецкую поврежденную военную технику ВСУ.

Германия оружие завод Украина оборонная сфера строительство предприятия война в Украине

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