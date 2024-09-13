Нардеп Копитін має посвідчення ГУР та їздить на авто з номерами прикриття — деталі розслідування

Народний депутат Ігор Копитін. Фото: соцмережі нардепа

Народний депутат Ігор Копитін, який наприкінці серпня потрапив у ДТП, користується автомобілем з оперативним талоном та номерами прикриття. Також він має водія-військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

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За словами журналіста Михайла Ткача, у Копитіна є посвідчення ГУР МО зі званням капітана. Видання звернулося до Управління розвідки із запитом про підстави надання таких документів, проте відповіді поки немає.

Також у матеріалі йдеться, що водій нардепа представлявся співробітником ГУР МО.

Крім того, зазначено, що авто, вартістю понад мільйон гривень, мало номерні знаки з дніпровською реєстрацією, хоча в матеріалах поліції фігурує київська реєстрація. Воно було придбане на початку року і зареєстроване на Олексія Даценка, який, за даними на сайті Верховної Ради, є помічником Копитіна.

У сюжеті наголошується, що оперативний талон на автомобіль, виданий у день реєстрації транспортного засобу, забороняє зупинку чи огляд машини правоохоронцями.