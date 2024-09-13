У нардепа Копытина есть удостоверение ГУР — детали расследования

Народный депутат Игорь Копытин. Фото: соцсети нардепа

Народный депутат Игорь Копытин, который в конце августа попал в ДТП, пользуется автомобилем с оперативным талоном и номерами прикрытия. Также у него есть водитель-военнослужащий Главного управления разведки Минобороны (ГУР).

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

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Номера прикрытия и удостоверение ГУР

По словам журналиста Михаила Ткача, у Копытина есть удостоверение ГУР МО со званием капитана. Издание обратилось в Управление разведки с запросом об основаниях предоставления таких документов, однако ответа пока нет.

Также в материале говорится, что водитель нардепа представлялся сотрудником ГУР МО.

Кроме того, указано, что авто, стоимостью более миллиона гривен, имело номерные знаки с днепровской регистрацией, хотя в материалах полиции фигурирует киевская регистрация. Оно было приобретено в начале года и зарегистрировано на Алексея Даценко, по данным на сайте Верховной Рады, он является помощником Копытина.

В сюжете отмечается, что оперативный талон на автомобиль, выданный в день регистрации транспортного средства, запрещает остановку или осмотр машины правоохранителями.