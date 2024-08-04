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Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

4 серпня 2024 17:01
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Норвегія надала допомогу українському фонду UNICEF — що відомо
Українські діти біля зруйнованого росіянами будинку. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Норвезький уряд надав Україні фінансову допомогу у розмірі 7,4 мільйона доларів для підтримки українських програм UNICEF. Він дозволить надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок російської агресії.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції у неділю, 4 липня.

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Норвегія надала фінансову допомогу українським дітям

У відомстві зазначили, що гроші будуть скеровані на закупівлю речей першої потреби для українських родин із дітьми, які постраждали внаслідок війни, особливо у прифронтових регіонах. 

Там також наголосили, що скандинавське королівство є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на українську гуманітарну проблему.

"Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії", — кажуть в Мінреінтеграції. 

допомога україні від норвегіїї
Скриншот допису Мінреінтеграції

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