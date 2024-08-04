Норвегия оказала помощь украинскому фонду UNICEF — что известно

Украинские дети возле разрушенного россиянами дома. Иллюстративное фото: УНИАН

Норвежское правительство предоставило Украине финансовую помощь в размере 7,4 миллиона долларов для поддержки украинских программ UNICEF. Он позволит в дальнейшем оперативно оказывать жизненно необходимую помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в воскресенье, 4 июля.

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В ведомстве отметили, что деньги будут направлены на закупку вещей первой потребности для украинских семей с детьми, пострадавшими в результате войны, особенно в прифронтовых регионах.

Там также подчеркнули, что скандинавское королевство является пятым крупнейшим финансовым партнером UNICEF в области реагирования на украинскую гуманитарную проблему.

"Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в сфере защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии", — говорят в Минреинтеграции.