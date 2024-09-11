DOT-Chain в українській армії — Умєров презентував нову систему закупівель

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: AFP

В Україні стартувала нова ера закупівель для армії. Тепер, за допомогою IT-системи DOT-Chain, це можна зробити за кілька кліків.

Про це у середу, 11 вересня, заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Умєрова, система DOT-Chain забезпечує прямий зв'язок між постачальниками і військовими, що гарантує безперебійний і безпечний ланцюг постачання.

"Сьогодні ми вже бачимо результат, а саме поставки продуктів, які постачаються у військо. Поставляються саме за Supply chain. Це абсолютно інший управлінський рівень. Ми розпочали цей процес у Збройних силах України і будемо масштабувати на всі Сили оборони", — сказав він.

Міністр зазначив, що завдяки інновації постачальники зможуть вчасно отримуватимуть кошти.

"Інноваційна система DOT-Chain відкриває нову еру в управлінні ресурсами Збройних сил України, роблячи процеси більш прозорими, швидкими і ефективними. Це революційний крок, який мінімізує людські помилки. Також це спрощує документообіг і забезпечує своєчасні виплати постачальникам", — наголосив Умєров.

Голова оборонного відомства додав, що у поєднанні з високими стандартами захисту інформації, система забезпечує необхідний рівень безпеки в умовах війни.

"DOT-Chain це не просто технологічна система — це зміна підходів у питанні забезпечення. Кілька кліків замість тисяч паперових документів — це значна економія часу, що дозволяє армії оперативніше реагувати на нові виклики. Особливо важливою є підтримка постачальників. Дуже вдячний вам за те, що ви робите, що тримаєте наш фронт", — відзначив міністр.

Умєров підкреслив, що успішна робота системи підтверджує те, що реформа працює.

"Вона служить на користь військовим, державі і кожному з нас", — підсумував він.