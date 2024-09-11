DOT-Chain в украинской армии — Умеров представил новую систему закупок

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: AFP

В Украине стартовала новая эра закупок для армии. Теперь с помощью IT-системы DOT-Chain, это можно сделать за несколько кликов.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Умерова, система DOT-Chain обеспечивает прямую связь между поставщиками и военными, что гарантирует бесперебойную и безопасную цепь снабжения.

"Сегодня мы уже видим результат, а именно поставки поставляемых в армию продуктов. Поставляются именно по Supply chain. Это совершенно другой управленческий уровень. Мы начали этот процесс в Вооруженных силах Украины и будем масштабировать на все Силы обороны", — сказал он.

Министр уточнил, что благодаря инновации поставщики смогут своевременно получать средства.

"Инновационная система DOT-Chain открывает новую эру в управлении ресурсами Вооруженных сил Украины, делая процессы более прозрачными, быстрыми и эффективными. Это революционный шаг, минимизирующий человеческие ошибки. Также это упрощает документооборот и обеспечивает своевременные выплаты поставщикам", — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства добавил, что в сочетании с высокими стандартами защиты информации система обеспечивает необходимый уровень безопасности в условиях войны.

"DOT-Chain — это не просто технологическая система, это изменение подходов в вопросе обеспечения. Несколько кликов вместо тысяч бумажных документов — это значительная экономия времени, что позволяет армии оперативнее реагировать на новые вызовы. Особенно важна поддержка поставщиков. Очень благодарен вам за то, что вы делаете, что держите наш фронт", — отметил министр.

Умеров отметил, что успешная работа системы подтверждает, что реформа работает.

"Она служит на пользу военным, государству и каждому из нас", — подытожил он.