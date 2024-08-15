День незалежності 2024 - нова традиція з пирогами - новини України

Клопотенко пригощав пирогами. Фото: Новини.LIVE

У Києві презентували "Пиріг Незалежності", як нову гастрономічну традицію до свята. Гастроексперти та ресторатори вирішили, що в Україні не вистачає кулінарної традиції саме на День Незалежності і що така страва, як пиріг, може стати основою столу.

Які пироги приготували кухарі і які пропонують готувати українцям, дізнавалася на місці події кореспондентка Новини.LIVE.

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Експерти провели власне дослідження, відповідно до якого 62% українців не мають кулінарних традицій Дня Незалежності. А ті 38%, які мають, їдять шашлики, вареники та борщ. Людям пропонують започаткувати нову традицію і в цей день готувати та їсти пироги.

Презентація Пирога Незалежності. Фото: Новини.LIVE

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Я зрозумів, що хочу їсти пироги і хочу їх робити крутими. З маком, вишнями, яблуками всі знають, отже не треба нічого придумувати. Пиріг має бути на столі на День Незалежності — це асоціація, яку нам треба зробити", — сказав під час презентації ресторатор Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко роздає пироги. Фото: Новини.LIVE

Спільнота дослідників гастрономічної культури об'єдналася і вже започаткувала тренд пирогів. За хештегами #пирігнезалежності #пирігua #день незалежності будуть розміщені рецепти і людей закликають публікувати свої фотографії.

Гастрономічні експерти презентують нову традицію з пирогами. Фото: Новини.LIVE

Щодо єдиного рецепта Пирога Незалежності, то його не буде. Пропонують готувати за сімейними рецептами, за смаковими уподобаннями або просто використати ту начинку, яка є вдома.