День независимости 2024 - новая традиция с пирогами - новости Украины

Новая традиция ко Дню Независимости — украинцев призывают готовить пироги
В Киеве презентовали "Пирог Независимости", как новую гастрономическую традицию к празднику. Гастроэксперты и рестораторы решили, что в Украине не хватает кулинарной традиции именно в День Независимости и что такое блюдо, как пирог, может стать основой стола.
Какие пироги приготовили повара и какие предлагают готовить украинцам, узнавала на месте события корреспондентка Новини.LIVE.
Пирог Независимости
Эксперты провели собственное исследование, согласно которому у 62% украинцев не имеют кулинарных традиций ко Дню Независимости. А 38%, которые имеют, едят шашлыки, вареники и борщ. Людям предлагают положить начало новой традиции и в этот день готовить и есть пироги.
"Ничто не остановит идею, время которой наступило. Я понял, что хочу есть пироги и хочу их делать крутыми. С маком, вишнями, яблоками все знают, так что не надо ничего придумывать. Пирог должен быть на столе в День Независимости — это ассоциация, которую нам нужно сделать", — сказал во время презентации ресторатор Евгений Клопотенко.
Сообщество исследователей гастрономической культуры объединилось и уже положило начало тренду пирогов. За хештегами #пирігнезалежності #пирігua #день незалежності будут размещены рецепты и людей призывают публиковать свои фотографии.
Что касается единственного рецепта Пирога Независимости, то его не будет. Предлагают готовить по семейным рецептам, по вкусовым вкусам или просто использовать ту начинку, которая есть дома.
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