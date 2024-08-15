День независимости 2024 - новая традиция с пирогами - новости Украины

Клопотенко угощал пирогами. Фото: Новини.LIVE

В Киеве презентовали "Пирог Независимости", как новую гастрономическую традицию к празднику. Гастроэксперты и рестораторы решили, что в Украине не хватает кулинарной традиции именно в День Независимости и что такое блюдо, как пирог, может стать основой стола.

Какие пироги приготовили повара и какие предлагают готовить украинцам, узнавала на месте события корреспондентка Новини.LIVE.

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Пирог Независимости

Эксперты провели собственное исследование, согласно которому у 62% украинцев не имеют кулинарных традиций ко Дню Независимости. А 38%, которые имеют, едят шашлыки, вареники и борщ. Людям предлагают положить начало новой традиции и в этот день готовить и есть пироги.

Презентация Пирога Независимости. Фото: Новини.LIVE

"Ничто не остановит идею, время которой наступило. Я понял, что хочу есть пироги и хочу их делать крутыми. С маком, вишнями, яблоками все знают, так что не надо ничего придумывать. Пирог должен быть на столе в День Независимости — это ассоциация, которую нам нужно сделать", — сказал во время презентации ресторатор Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко раздает пироги. Фото: Новини.LIVE

Сообщество исследователей гастрономической культуры объединилось и уже положило начало тренду пирогов. За хештегами #пирігнезалежності #пирігua #день незалежності будут размещены рецепты и людей призывают публиковать свои фотографии.

Гастрономические эксперты представят новую традицию с пирогами. Фото: Новини.LIVE

Что касается единственного рецепта Пирога Независимости, то его не будет. Предлагают готовить по семейным рецептам, по вкусовым вкусам или просто использовать ту начинку, которая есть дома.