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Новий мовний скандал — відомий бізнесмен звинуватив військового в розколі суспільства

25 листопада 2023 01:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Новий мовний скандал — відомий бізнесмен звинуватив військового в розколі суспільства
Український захисник Максим Колесников. Фото: Facebook
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні не вщухають мовні скандали. Цього разу причиною чергової перепалки стало звернення українського військового Максима Колесникова, який попросив у соцмережі не використовувати в спілкуванні з ним російську мову.

Відповідний допис він оприлюднив у Facebook 24 листопада.

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Захисник пояснив своє прохання тим, що його "тригерить" російська мова.

Допис Максима Колесникова у Мережі. Фото: скриншот

"Я був у полоні, російська мене тригерить, буду вам вдячний за спілкування українською, дякую. Поки що вистачає сил на отакий спіч, але хочеться закричати: "Люди, б***ь, що з вами? Це Київ, а не Пітер", — написав військовий.

Користувачі соцмереж одразу активно відреагували на допис. Попри значну підтримку Максима, не обійшлося і без іншої точки зору. 

Відомий бізнесмен напав на військового через мову

Відомий бізнесмен, співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов, звинуватив військового "у розколі українських громадян".

"Очень жаль, Макс. Очень жаль, что тебя тригерит. И очень жаль, что ты отказываешься понимать и принимать, что этот вопрос вообще нельзя ни политизировать, ни поднимать. Это просто раскол украинских граждан. Так же технологически можно делить по цвету волос, глаз и фрикативному "г" в речи. И, твоё возмущение в принципе оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться. При всем уважении к тебе", — написав Смірнов у коментарі під дописом.

У Мережі виник скандал через мову. Фото: скриншот

Бізнесмен каже, що принципово не переходидитиме на укрїнську, бо, мовляв, він не "галичанин", а з Харкова.

Коментарі під його одіозною заявою не забарилися. Сам бізнесмен на них відреагував так:

"Я не буду підлаштовуватись до тих, кому лінь перейти на українську. Я маю право не сприймати російську, маю право взагалі її не знати. Як до речі її не знає моя молодша донька. І я маю право це питання підіймати", — додав він.

Мовні скандали в Україні — що відомо

Нещодавно в Україні спалахнув скандал з мовознавицею Іриною Фаріон. Експрезидент України Віктор Ющенко підтримав Фаріон і зазначив, що протести студентів на прохання звільнити Фаріон, яка відстоює українську мову — "це сором".

Мовний скандал спалахнув і в Одесі. Продавчиня, яка потрапила в епіцентр подій у Чорноморську Одеської області, записала відеозвернення, де попросила вибачення за свою поведінку. Як зазначає сама жінка, вона визнала порушення закону та готова понести відповідальність. 

Крім того, нещодавно викладачка Дніпровського державного медичного університету вимагала від студентки відповідати виключно російською, а якщо вона хоче спілкуватися українською, то їй потрібно їхати до Львова. Це викликало обурення в мережі, проте знайшлись ті, хто став на захист педагога.

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