Новый языковой скандал — известный бизнесмен обвинил военного в расколе общества

Украинский защитник Максим Колесников. Фото: Facebook

В Украине не утихают языковые скандалы. В этот раз причиной очередной перепалки стало обращение украинского военного Максима Колесникова, который попросил в соцсети не использовать в общении с ним русский язык.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Facebook 24 ноября.

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Защитник объяснил свою просьбу тем, что его "триггерит" русский язык.

Сообщение Максима Колесникова в Сети. Фото: скриншот

"Я был в плену, русский меня триггерит, буду вам благодарен за общение на украинском, спасибо. Пока хватает сил на такой спич, но хочется закричать: "Люди, б***ь, что с вами? Это Киев, а не Питер", — написал военный.

Пользователи соцсетей сразу активно отреагировали на сообщение. Несмотря на значительную поддержку Максима, не обошлось и без другой точки зрения.

Известный бизнесмен напал на военного из-за языка

Известный бизнесмен, соучредитель маркетингового агентства Tabasco Александр Смирнов, обвинил военного "в расколе украинских граждан".

И очень жаль, что тебя тригерит. глаз и фрикативном "г" в речи. И, твое возмущение в принципе оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться.

В Сети возник скандал из-за языка. Фото: скриншот

Бизнесмен говорит, что принципиально не будет переходить на украинский, потому что, мол, он не "галичанин", а из Харькова.

Комментарии под его одиозным заявлением не заставили себя ждать. Сам бизнесмен на них отреагировал так:

"Я не буду подстраиваться к тем, кому лень перейти на украинский. Я имею право не воспринимать русский, имею право вообще его не знать. Как кстати его не знает моя младшая дочь. И я имею право этот вопрос поднимать", — добавил он.

Языковые скандалы в Украине — что известно

Недавно в Украине разразился скандал с языковедом Ириной Фарион. Экспрезидент Украины Виктор Ющенко поддержал Фарион и отметил, что протесты студентов по просьбе уволить Фарион, который отстаивает украинский язык - "это стыд".

Языковой скандал разразился и в Одессе. Продавщица, попавшая в эпицентр событий в Черноморске Одесской области, записала видеообращение, где попросила прощения за свое поведение. Как отмечает женщина, она признала нарушение закона и готова понести ответственность.

Кроме того, недавно преподавательница Днепровского государственного медицинского университета требовала от студентки отвечать исключительно на русском , а если она хочет общаться на украинском, то ей нужно ехать во Львов. Это вызвало возмущение в сети, однако нашлись те, кто встал на защиту педагога.