В Україні запустять застосунок "Армія+" — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна готує запуск застосунку "Армія+", який має спростити повсякденні завдання для командирів Сил оборони України та військових. Також урядовці працюють над новими напрямками соціальної підтримки для українців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 серпня.

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Зеленський у своєму зверненні висловив подяку українським воїнам, які мужньо захищають країну на передовій, зокрема на Покровському, Торецькому, Лиманському напрямках та на Харківщині. Він наголосив на важливості знищення ворога та подальшого тиску на Росію, що наближає справедливий мир.

Президент також повідомив, що провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським щодо військових дій, а також з міністром оборони Рустемом Умєровим, зосереджуючись на практичній реалізації ракетної програми.

"Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск "Армії+" — нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що також обговорив з урядовцями нові напрямки соціальної підтримки для громадян, зокрема сприяння розвитку бізнесу, підтримці сімей та створенню нових робочих місць.

"Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни. Максимум захисту й безпеки для наших людей і якомога більше можливостей. Можливостей жити й працювати в Україні. Вже зараз це все готуємо", — сказав Зеленський.