В Украине запустят приложение "Армия+" - обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина готовит запуск приложения "Армия+", которое должно упростить повседневные задачи для командиров Сил обороны Украины и военных. Также члены правительства работают над новыми направлениями социальной поддержки для украинцев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа.

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Зеленский в своем обращении выразил благодарность украинским воинам, которые мужественно защищают страну на передовой, в частности, на Покровском, Торецком, Лиманском направлениях и Харьковщине. Он отметил важность уничтожения врага и дальнейшего давления на Россию, что приближает справедливый мир.

Президент также сообщил, что провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским по военным действиям, а также с министром обороны Рустемом Умеровым, сосредоточиваясь на практической реализации ракетной программы.

"Было и несколько важных совещаний с нашими чиновниками сегодня. Прежде всего, мы готовим запуск "Армии+" — нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии — и для каждого воина. Уже скоро все мы это представим ", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что также обсудил с чиновниками новые направления социальной поддержки для граждан, в частности, содействие развитию бизнеса, поддержке семей и созданию новых рабочих мест.

"Мы должны помнить, что уже сейчас, защищая наше государство, мы определяем, какой будет жизнь в Украине после этой войны. Максимум защиты и безопасности для наших людей и как можно больше возможностей. Возможностей жить и работать в Украине. Уже сейчас это все готовим", — сказал Зеленский.