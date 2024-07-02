Відключення світла — в Укренерго пояснили, коли українцям стане легше

Працівники енергосфери. Фото: ua.energy

В Україні покращиться складна ситуація в енергетиці, а відключень електроенергії відчутно стане менше у серпні 2024 року. Це стане можливо після проведення планових ремонтів енергоблоків АЕС, а також зміни погодних умов.

Про це розповів керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Ситуація з обмеженнями світла

Як зазначив посадовець, наприкінці червня на посилення тривалості відключень вплинули одразу кілька факторів. Йдеться про:

продовження обстрілів з боку Росії по об'єктах енергетики;

посилення спеки, адже висока температура впливає на збільшення споживання;

недостатній імпорт електроенергії, оскільки в країнах-партнерах також знижені можливості ділитися ресурсом через спеку;

літня ремонтна кампанія на доволі великій кількості електростанцій.

Кудрицький зауважив, що зараз в країні середнє споживання за добу суттєво є вищим, ніж було два-три тижні тому. Водночас ремонтна кампанія необхідна для того, щоб взимку в країні був максимум потенційної доступної потужності електростанцій.

Посадовець наголосив, що ситуація з доступністю електричної енергії має покращитися в серпні після здійснення планових ремонтів енергоблоків АЕС.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", — наголосив керівник енергокомпанії.

Посилення відключень електрики

За інформацією Укренерго, у вівторок, 2 липня, в Україні упродовж усієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Очікується що обленерго будуть вимикати світло у трьох чергах одночасно через надмірне споживання електрики на тлі спеки.

Також варто зауважити, що за прогнозом генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, у зимовий період за базовим сценарієм світла не буде по 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", — йдеться у повідомленні Коваленка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у МВФ зазначили у Меморандумі, що українська влада оперативно працює над усуненням збитків і забезпеченням надійного електропостачання для домогосподарств і підприємств по всій країні. Однак Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка від донорів для підтримки програм, спрямованих на розвиток децентралізованого виробництва електроенергії.

Також ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.