Отключения света — в Укрэнерго объяснили, когда украинцам станет легче

Сотрудники энергосферы. Фото: ua.energy

В Украине улучшится сложная ситуация в энергетике, а отключений электроэнергии ощутимо станет меньше в августе 2024 года. Это станет возможным после проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

Об этом рассказал руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Ситуация с ограничениями света

Как отметил чиновник, в конце июня на усиление продолжительности отключений повлияли сразу несколько факторов. Речь идет о:

продолжении обстрелов со стороны России по объектам энергетики;

усилении жары, ведь высокая температура влияет на увеличение потребления;

недостаточный импорт электроэнергии, поскольку в странах-партнерах также снижены возможности делиться ресурсом из-за жары;

летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций.

Кудрицкий отметил, что сейчас в стране среднее потребление за сутки существенно выше, чем было две-три недели назад. В то же время, ремонтная кампания необходима для того, чтобы зимой в стране был максимум потенциальной доступной мощности электростанций.

Чиновник подчеркнул, что ситуация с доступностью электрической энергии должна улучшиться в августе после проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче", — подчеркнул руководитель энергокомпании.

Усиление отключений электричества

По информации Укрэнерго, во вторник, 2 июля, в Украине на протяжении всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Ожидается, что облэнерго будут выключать свет в трех очередях одновременно из-за чрезмерного потребления электричества на фоне жары.

Также следует отметить, что по прогнозу генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, в зимний период по базовому сценарию света не будет по 12 часов в сутки.

"Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом распределят остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света", — говорится в сообщении Коваленко.

Что еще стоит знать

Напомним, в МВФ отметили в Меморандуме, что украинские власти оперативно работают над устранением убытков и обеспечением надежного электроснабжения для домохозяйств и предприятий по всей стране. Однако Украине может потребоваться дополнительная финансовая поддержка доноров для поддержки программ, направленных на развитие децентрализованного производства электроэнергии.

Также мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз состояния энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей потребуется примерно два года.